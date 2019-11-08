Минск, , 12:43 — REGNUM Александр Лукашенко 11−12 ноября совершит официальный визит в Австрию. Об этом 8 ноября проинформировала пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко Kremlin.ru

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен проведёт переговоры с белорусским лидером в узком и расширенном составах делегаций: «Лидеры стран обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, которое уже находится на достаточно высоком уровне. В центре внимания будут и политические вопросы: ситуация в регионе и мире, взаимодействие Белоруссии с Евросоюзом, в том числе в формате «Восточного партнерства», тематика охраны окружающей среды».Также в Вене Лукашенко встретится с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой и отужинает с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Себастьяном Курцем.«Одновременно с визитом главы государства в Вене будет проходить австрийско-белорусский бизнес-форум, в котором примут участие деловые круги двух стран, включая представителей крупного бизнеса, — сказано в официальном сообщении. — Планируется, что во время официального визита в Австрию будет подписан ряд двусторонних документов и бизнес-соглашений о развитии сотрудничества по различным направлениям».

Напомним, Александр Лукашенко долго находился под санкциями Евросоюза. Ожидается, что после визита в Австрию он посетит Латвию. Сейчас, как сообщают оппозиционные СМИ, он находится на лечении в ОАЭ.

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