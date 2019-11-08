Москва, , 12:43 — REGNUM На сегодняшний день иранская ядерная сделка близка к разрушению, однако Россия надеется на то, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) ещё можно сохранить. Такое заявление сегодня, 8 ноября, в ходе Московской конференции по нераспространению сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомним, что СВПД «всеми приветствовался как величайший прорыв не только в отношении иранской программы, но и в деле укрепления режима нераспространения».

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«Когда по вине одного члена «пятёрки» разрушен или близок к разрушению, надеюсь, что его ещё можно спасти, Совместный всеобъемлющий план действий […] конечно, это не добавляет репутационных очков «пятёрке» в контексте подготовки к этой конференции», — сказал глава МИД РФ.

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Напомним, участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был подписан в июле 2015 года, являлись США, Франция, Германия, Великобритания, Россия и Китай. Однако 8 мая 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном, а также о восстановлении антииранских санкций.

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