Кишинёв, , 12:38 — REGNUM Попытка премьер-министра Молдавии Майи Санду убедить Партию социалистов отказаться от вотума недоверия правительству провалилась. Об этом заявил депутат ПСРМ Василий Боля 8 ноября по окончании переговоров в парламенте.

Переговоры закончились безрезультатно, сказал Боля. Он добавил, что Санду еще может отозвать вызвавший разногласия законопроект о прокуратуре до начала заседания парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правительство Санду в ноябре отправится в отставку с вероятностью 90%. Правительство не хочет отказаться от инициативы по изменению процедуры назначения генпрокурора, тогда как глава государства считает поправки неприемлемыми.

Читайте также: Додон рассказал иностранным послам о рисках дестабилизации в Молдавии