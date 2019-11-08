Додома, , 12:42 — REGNUM Оппозиционная «Партия за демократию и прогресс» (CHADEMA) официально отказалась от участия в выборах местных и районных администраций Танзании, которые пройдут 24 ноября. Об этом передает VOA Swahili со ссылкой на заявление пресс-службы CHADEMA, сделанное 7 ноября.

По словам пресс-секретаря партии Тумаини Макене, по итогам обсуждений перспектив на будущих выборах руководство CHADEMA приняло решение не участвовать в избирательном процессе, который был омрачен большим числом нарушений, что свидетельствует о том, что непосредственно «выборы также не будут справедливыми и демократичными».

По данным журналистов радиостанции, ранее оппозиционные партии Танзании выдвигали жалобы в связи с допущенными до выборов кандидатурами, подозревая организаторов выборов в причастности к заговору, целью которого было не допустить до выборов кандидатов от оппозиции.

Напомним, что партии CHADEMA и ACT-Wazalendo выдвигали официальные жалобы в связи с притеснениями со стороны ответственных за проведение выборов органов правительства.