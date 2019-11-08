Сеул, , 13:18 — REGNUM Очередная партия новейших истребителей пятого поколения F-35A прибудет в Южную Корею уже в декабре. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на источники в министерстве обороны.

На данный момент в Южной Корее развёрнуты 10 подобных боевых машин. Всего ожидается прибытие ещё 30 единиц техники до конца 2021 года в рамках контракта. Два самолёта были доставлены 4 ноября, а ещё три будут переданы в вооруженные силы в декабре. Отмечается, что поставленные ранее 10 самолётов уже несут боевое дежурство и полностью готовы к выполнению своих задач. При этом, подобное перевооружение вызывает негодование Пхеньяна, который расценивает это как провокацию и угрозу собственной безопасности.

F35A производится американской оборонной корпорацией Lockheed Martin. Их максимальная скорость составляет 1,8 Маха (около 2000 км/ч); кроме того, они обладают технологией малой заметности, что позволяет им избегать обнаружения радарами и РЛС противника.