Москва, , 12:27 — REGNUM Россия и Индонезия настроены на сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности. Заключить соответствующее межправительственное соглашение планируется в 2020 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Безопасности РФ.

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Уточняется, что этот вопрос обсуждался на российско-индонезийских консультациях, в который приняли участие заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов и руководитель Национального агентства по кибербезопасности и криптографии Индонезии Дарма Понгрекун, пишет ТАСС. В ходе консультаций было подтверждено намерение подписать данное соглашение о сотрудничестве.

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Как сообщало ИА REGNUM, год назад о расширении сотрудничества в области кибербезопасности по линии двух государственных полицейских учреждений Индонезия договорилась с Украиной. Уточнялось, что сотрудничество будет осуществляться путём обмена информацией и опытом в области полицейской деятельности.