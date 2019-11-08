Джакарта, , 12:22 — REGNUM Индонезия вновь принимает у себя конференцию АСЕАН — Китай, которая состоится 10−12 ноября 2019 года в Бандунге, Западная Ява, сообщает Antara.

«В Индонезии пройдет 12-я конференция АСЕАН — Китай, посвященная дружбе между Китаем и странами АСЕАН, которая состоится 10−12 ноября 2019 года в Бандунге, Западная Ява», — заявил председатель Института экономического, социального и культурного сотрудничества Индонезии и Китая на пресс-конференции в Джакарте.

Известно, что основной целью конференции станет продвижение дружбы сообщества АСЕАН и Китая, особенно в экономических, социальных и культурных сферах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 12-й конференции АСЕАН — Китай примут участие 91 представитель из 11 стран и сотни местных и иностранных инвесторов и предпринимателей.

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