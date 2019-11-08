Москва, , 12:30 — REGNUM Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно далее вести свою работу как деполитизированный инструмент для проверки исполнения обязательств странами в области мирного использования атомной энергии. Об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Серей Лавров в ходе своего выступления на 4-й Московской конференции по нераспространению.

«У нас нет никаких сомнений в том, что система гарантий МАГАТЭ должна оставаться эффективной, деполитизированной, опираться на международное право и достигаемые в рамках международного права договоренностей», — сказал Лавров.

Кроме этого, он отметил, что МАГАТЭ должна и дальше быть профессиональным техническим инструментом, предназначенным для проверки обязательств и гарантий стран, а также находиться в центре международного сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на 4-й Московской конференции по нераспространению заявила, что конференция по вопросам кибербезопасности, в качестве инициатора которой выступила Россия, может быть проведена уже в декабре текущего года.

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