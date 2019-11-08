Москва, , 12:21 — REGNUM Москва так и не увидела спутниковых снимков, которые могли бы подтвердить развертывание на территории РФ ракет средней дальности, как то заявляют США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая 8 ноября на 4-й Московской конференции по нераспространению.

По его словам, российская сторона несколько лет «уговаривала» американцев предъявить конкретные факты нарушений договоренностей о ракетном оружии. Однако США от этого категорически отказываются. Подтвердить претензии могли бы спутниковые снимки, но их «никто никогда не показывал», сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что Россия не намерена присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия. Москва разделяет идею о построении безъядерного мира, но не столь односторонними методами, которые изложены в договоре, пояснил он.

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