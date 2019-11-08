Барнаул, , 12:12 — REGNUM Гражданка России Мария Бутина, ранее освобождённая из американской тюрьмы, хотела бы заняться помощью своим согражданам, который находятся за рубежом в заключении. Об этом она 8 ноября заявила на встрече со студентами Алтайского государственного университета, выпускницей которого является.

«Я буду фокусировать свое внимание на том, <…> как, например, помочь гражданам России, которые сейчас находятся в Америке или (других странах) за рубежом в местах лишения свободы», — приводит ТАСС слова Бутиной.

Также она рассказала, что ей очень бы хотелось, чтобы её нынешняя публичность помогла гражданкам РФ, находящимся в американских тюрьмах в ужасных условиях и выразила надежду, что ей удастся тут что-либо улучшить.

«Я чувствую себя обязанной сфокусировать работу в этом направлении», — заявила Мария Бутина.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября освобождённая из тюрьмы в США гражданка России Мария Бутина получила новый паспорт.