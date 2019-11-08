Москва, , 11:59 — REGNUM Отсутствие ясности в отношении перспектив создания на Ближнем Востоке зоны свободной от оружия массового поражения (ОМП) вызывает серьёзную обеспокоенность у российской стороны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ещё одна серьёзная проблема — отсутствие ясности в отношении перспектив создания на Ближнем Востоке зоны свободной от оружия массового уничтожения. Она тоже имеет прямое отношение к тому, что мы сможем успешно провести обзорную конференцию по договору о нераспространении в мае следующего года», — заявил Лавров.

«В этом контексте особенную важность мы придаём успешному проведению в конце этого месяца в Нью-Йорке конференции по зоне свободной от оружия массового поражения на Ближнем Востоке», — подчеркнул он.