Вашингтон, 8 ноября 2019, 11:56 — REGNUM Американское издание Washington Examiner опубликовало статью первого заместителя председателя парламента Грузии Тамар Чугошвили под названием «Что Трамп обнаружит в Грузии».
В статье автор стремится доказать, что Грузия, достигшая значительного прогресса, динамично развивается и ориентируется на реформы. Чугошвили не соглашается с мнение журналиста Тома Рогана о том, что у России в Грузии «новые возможности». Напротив, депутат заявляет, что «Трамп встретит в Грузии тех солдат, которые плечом к плечу с американцами сражались в Ираке и Афганистане».
Чугошвили отмечает, что Трамп должен приехать в Грузию и лично во всем убедиться.