Вашингтон, , 11:56 — REGNUM Американское издание Washington Examiner опубликовало статью первого заместителя председателя парламента Грузии Тамар Чугошвили под названием «Что Трамп обнаружит в Грузии».

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В статье автор стремится доказать, что Грузия, достигшая значительного прогресса, динамично развивается и ориентируется на реформы. Чугошвили не соглашается с мнение журналиста Тома Рогана о том, что у России в Грузии «новые возможности». Напротив, депутат заявляет, что «Трамп встретит в Грузии тех солдат, которые плечом к плечу с американцами сражались в Ираке и Афганистане».

Чугошвили отмечает, что Трамп должен приехать в Грузию и лично во всем убедиться.

«Он воодушевится инвестиционным климатом в Грузии, где каждый глобальный индекс указывает на демократическую открытость и дружественный настрой грузинского бизнеса. Правительство Грузии заключило соглашения о свободной торговле по всему миру и сохраняет статус кандидата на вступление в НАТО. Страна также подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом и разговоры оппозиции о том, что Россия в некоторой мере возвращает влияние в Грузии, нелогичны и безосновательны», — заявляет Чугошвили.