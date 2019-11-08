Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Американский журнал The National Interest опубликовал статью под названием «Россия готовится разместить свои ядерные дроны Судного дня на подводных лодках. Потенциал, на который у Америки нет ответа». Речь идёт о скором и массовом развёртывании российских подводных беспилотных аппаратов «Посейдон».

Издание со ссылкой на российские СМИ сообщает, что ВМФ РФ планирует развернуть до 32 своих термоядерных дронов «Посейдон» на четырех подводных лодках. Две подводные лодки с «Посейдонами» поступят на вооружение Северного флота, а две другие — на вооружение Тихоокеанского флота. Каждая из подводных лодок будет нести максимум по восемь дронов. Таким образом, общее количество «Посейдонов» на боевом дежурстве может достигать 32 единиц.

Мощность термоядерного заряда «Посейдона» сильно варьируется — от 2 до 100 мегатонн. Но, по мнению американского журнала, даже нескольких мегатонн достаточно, чтобы уничтожить крупные прибрежные города США.

The National Interest отмечает, что у такого оружия, как «Посейдон», есть стратегические преимущества, которые не всегда очевидны. Прежде всего, «Посейдон» усиливает ядерную угрозу США со стороны России, диверсифицируя её потенциал нанесения первого удара. Российские военные считают, что он движется слишком быстро и слишком глубоко под водой, чтобы быть перехваченным торпедами или иным образом. Издание пишет, что «для Кремля «Посейдон» — это еще один способ обойти мощную американскую стратегическую сеть противоракетной обороны».

Автор публикации считает, что даже если контрмеры смогут надежно предотвратить уничтожение «Посейдоном» прибрежных городов, он все равно обладает большим дестабилизирующим потенциалом. Например: взрыв «Посейдона» у берегов Америки по меньшей мере вызовет массовую политическую панику и военную неразбериху, которые могут быть использованы в качестве прикрытия для другой наступательной операции.

Американский журнал также обращает внимание на возможность использования «Посейдона» против авианосцев и других надводных кораблей, с этой целью он может быть вооружен обычной полезной нагрузкой.

В зависимости от затрат на производство «Посейдона» и соотношения цены и производительности это может оказаться более экономичным способом нейтрализации носителей, чем рои обычных ракет воздушного и наземного базирования. Наконец, нетрадиционная угроза, исходящая от «Посейдона», может быть источником российского рычага давления на продолжающиеся переговоры о сокращении вооружений с США.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ВМФ РФ получит подводную лодку «Белгород», первый носитель «Посейдонов», в сентябре 2020 года.