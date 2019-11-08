Москва, , 11:44 — REGNUM В состав президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» вошли два новых члена, секретарь МГРО партии «Единая Россия» Андрей Метельский.

Вакантные места, имевшиеся в президиуме, заняли руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк и заместитель руководителя Центрального исполнительно комитета партии «Единая Россия» Максим Руднев. Кандидатов выбрали в ходе тайного голосования на XXIV городской конференции Московского городского регионального отделения (МГРО) партии «Единая Россия».

Из состава президиума по различным причинам выведены Зоя Зотова, Татьяна Портнова и Алексей Лисовенко.