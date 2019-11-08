Новосибирск, , 11:42 — REGNUM Секретарём новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» стал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Травников Анна Алябьева © ИА REGNUM

Решение принято на XXXVII региональной конференции отделения партии, которое проходит сегодня, 8 ноября.

Секретаря делегаты выбирали тайным голосованием на альтернативной основе. Было выдвинуто два кандидата: губернатор Новосибирской области Андрей Травников и секретарь местного отделения партии Дзержинского района города Новосибирска Сергей Капишников. В итоге 184 из 187 голосов были отданы за Андрея Травникова.

Напомним, что новосибирское региональное отделение ЕР с 29 января 2019 года возглавлял Андрей Панфёров. Ранее председатель партии Дмитрий Медведев одобрил инициативу глав регионов возглавить региональные отделения ЕР.