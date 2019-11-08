Киев, , 11:38 — REGNUM Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе вручил верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом 8 ноября сообщается на официальном сайте президента Украины.

На встрече обсуждался вопрос стратегических отношений между двумя странами, сотрудничестве в рамках международных организаций, а также европейской и евроатлантической интеграции Украины и Грузии.

Речь также шла о председательстве Украины в ГУАМ и подготовке к мероприятиям, запланированным на высоком уровне.