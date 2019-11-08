Москва, , 11:29 — REGNUM Россия ответит зеркально на развертывание Соединенными Штатами ракет средней дальности, заявил 8 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом глава МИД РФ заявил на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон намеренно затягивает время и ищет предлог для того, что отказаться от Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.

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