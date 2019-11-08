Киншаса, , 11:31 — REGNUM Международный уголовный суд (МУС) в Гааге приговорил бывшего конголезского полководца и лидера повстанцев Боско Нтаганду, известного как «Терминатор», к 30 годам тюремного заключения. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, в июле 2019 года он был осужден по 13 пунктам обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Журналисты отмечают, что среди совершенных им преступлений — изнасилования, сексуальное рабство и расправы над гражданскими лицами в восточной части Демократической Республики Конго.

Напомним, что Боско Нтаганда сдался МУС в 2013 году, когда он вошел в посольство США в столице Руанды, Кигали.