Рига, , 11:20 — REGNUM Министр обороны Латвии Артис Пабрикс высказался за создание комплексной системы обороны, введение которой займёт четыре года. Об этом сообщает портал LSM.

По его словам, оборонной промышленности страны необходимо в лучшей степени обеспечивать народное ополчение — Zemessardze. Пабрикс отметил, что в любом конфликте важна роль бронетехники, защищающей воинов. Сегодня, по словам Пабрикса, выросли угрозы «гибридной войны и кибератак».

Он считает, что проблемы Латвии связаны также с небольшим размером страны и её геополитическом положении. Поэтому участие в НАТО играет положительную роль.

Артис Пабрик сформулировал образ оборонной стратегии следующим образом: «Страна должна стать похожей на колючего ежа. Так мы решим те же задачи, на которые нацелена система всеобщего призыва».

Как передавало ИА REGNUM, в конце октября исследовательская военная организация США Jamestown foundation, чтобы усилить оборонный потенциал Латвии, рекомендовала политикам страны ввести обязательную воинскую повинность.