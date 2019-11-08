Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM Тарифы на проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга по разовому билету (жетону) с 2020 года повысятся на 10 или 15 рублей. При этом для обладателей многоразовых проездных повышение стоимости одной поездки будет заметно меньше. Окончательное решение по тарифу на будущий год пока не принято. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на телеканале «78».

Троллейбус зимой в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Беглов объяснил, что сегодня разовыми билетами и жетонами пользуются, в основном, туристы, в то время как разница между себестоимостью поездки для перевозчиков и более низким тарифом компенсируется транспортным организациям из городского бюджета.

«Фактически мы сегодня дотируем из бюджета как раз эту категорию граждан, которые приезжают в наш город. Только в этом году дотации составили порядка 40 млрд рублей. Это очень много. Мы должны защитить наш бюджет и наших горожан», — сказал губернатор.

Напомним, ранее в комитете по транспорту Смольного сообщили, что жетон может подорожать с нынешних 45 рублей до 60 рублей, а билет в наземном транспорте — с 40 рублей до 50 рублей.

В свою очередь, Александр Беглов отметил, что владельцы карт «Подорожник» и «Единой карты петербуржца» в 2020 году будут платить за проезд, скорее всего, только на 5−8% больше, чем сегодня.

Окончательная величина тарифов в настоящий момент еще обсуждается.

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