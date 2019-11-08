Минск, , 11:17 — REGNUM Новый документ о взаимоотношениях ЕС с Белоруссией («Приоритеты партнёрства») Брюссель подпишет только в случае достижения договоренности о БелАЭС. Об этом, как сообщает DW, 7 ноября заявил еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан.

Выступая в Брюсселе на заседании комитета Европарламента по иностранным делам, еврокомиссар сказал: «Наша цель — завершить, наконец, работу над «Приоритетами партнёрства». В этом случае результат зависит от того, найдём ли мы решение по АЭС в Островце».

В Евросоюзе заявляют, что «Приоритеты партнёрства» создадут новые рамки взаимодействия с Белоруссией и знаменуют «новый этап» в отношениях с этой постсоветской республикой. Принятию документа препятствует Литва, недовольная строительством АЭС в Островецком районе Гродненской области.

Станция строится в приграничной области и будет запущена в 2020 году. Сейм Литвы в июне 2017 года законодательно закрепил, что БлАЭС опасна и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей. Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявил, что Литва примет все меры для препятствования поставкам на прибалтийский рынок электроэнергии с этой станции.

Литовский президент Гитанас Науседа попросил Финляндию внести вклад в обеспечение безопасности строящейся в Островце БелАЭС. Он сравнил её с обувной фабрикой и сказал: «Я думаю, что мы не можем допустить функционирование потенциально опасной АЭС».

Немецкое издание напомнило, что на следующей неделе состоится первый за последние несколько лет визит Александра Лукашенко в страны ЕС. Австрию он посетит12 ноября.