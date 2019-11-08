Джакарта, , 11:12 — REGNUM Министр торговли США Уилбур Росс встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо в президентском дворце в Джакарте, сообщает Antara.

Издание отмечает, что стороны обсудили политику, облегчающую импортные пошлины на определенные товары из развивающихся стран.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди после встречи заявила, что визит министра торговли США в Индонезию является отражением приверженности США улучшению двусторонних отношений с Индонезией, особенно в экономическом секторе.

«Мы также говорили о проблеме упрощения импортных пошлин. Это проблема, которая уже давно обсуждается. Возможно, в начале декабря мы отправим команду для переговоров по урегулированию. Мы надеемся, что этот вопрос будет решаться с взаимной выгодой», — отметила Ретно Марсуди.

Президент Индонезии выразил надежду, что США станут одним из партнеров Индонезии в развитии сотрудничества как в области инфраструктуры, так и в сфере развития человеческих ресурсов.

Джоко Видодо выразил надежду, что торговое сотрудничество с США увеличиться до 60 млрд долларов США через пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр торговли США Уилбур Росс заявил, что представители компании Boeing прибудут в Индонезию в связи с крушением самолета Boeing B-737 MAX 8 авиакомпании Lion Air.

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