Москва, , 11:02 — REGNUM В связи с голосованием в ООН по российскому проекту резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом важно иметь в виду, что пока речь идёт лишь об итогах её рассмотрения в Третьем комитете ГА ООН. Предстоит ещё её рассмотрение самой Генеральной Ассамблеей всемирной организации. Однако уже сейчас можно отметить ряд важных моментов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 8 ноября, комментируя принятие проекта резолюции РФ против героизации нацизма.

«Первый — это то, что противникам этой резолюции не удалось расширить своё число, их так и осталось двое: США и Украина. Здесь, как говорится, комментарии излишни.

Второй момент связан с появлением зафиксированных в проекте резолюции «современных и очень опасных тенденций».

Одна из этих тенденций — попытка «изъять» Советский Союз из состава Антигитлеровской коалиции, представить борьбу с ним в годы Второй мировой войны как дело не только обоснованное, но и «полезное» для Западной Европы и США.

В принципе, за кулисами официальной политики того времени так оно и было: Запад мечтал о максимальном ослаблении СССР, намереваясь продиктовать ему условия послевоенного мира. Но произошло иначе. Советский Союз по итогам войны в полной мере обеспечил свои интересы. В том числе — при создании ООН и написании её Устава.

В Уставе ООН, в частности, подчеркивается, что любое государство, которое в течение Второй мировой войны являлось врагом любого из государств, подписавших Устав ООН, квалифицируется Организацией как «вражеское государство».

Такова буква документа, но его дух понятен: любая политическая и военная сила, воевавшая с любым из государств Антигитлеровской коалиции, является для ООН вражеской. И никакие рассуждения представителей США и Украины о необходимости обеспечивать «свободу мнений» записанное в Уставе ООН изменить не способны.

Таких вражеских сил, как мы видим сегодня на примере Украины, а также Латвии, Литвы и Эстонии, некоторых других стран, после прекращения существования СССР повылезало немало.

С их реваншистскими устремлениями надо бороться, причём бороться самым жёстким образом. И главное, — бороться не только политическими резолюциями», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма принят третьим комитетом Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН на заседании 7 ноября. Документ поддержали представители 121 государства.

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