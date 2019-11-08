Ядерное разоружение имеет смысл лишь при едином и всеобщем подходе — Лавров
Россия на намерена присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве.
«(На конференции 2015 года) возобладала достаточно опасная и одновременно иллюзорная тенденция к принуждению ядерных держав отказаться от ядерных арсеналов без какого-либо учёта их интересов в сфере безопасности, в сфере стратегических реалий», — заявил Лавров.
Лавров: РФ зеркально ответит на развертывание США ракет средней дальности
Россия ответит зеркально на развертывание Соединенными Штатами ракет средней дальности, заявил 8 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Взаимопонимания в вопросах ядерного нераспространения пока нет — Лавров
Конференция по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия должна выработать новый плодотворный формат сотрудничества государств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве.
«Мы убеждены, что распространенческие риски и угрозы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, должны устраняться именно на базе строгого соблюдения данного договора, естественно, уважая и обеспечивая баланс между тремя его составляющими: нераспространение, разоружение и мирное использование атомной энергии», — заявил Лавров.
Россия даст зеркальный ответ США, подчеркнул Лавров.
Лавров предложил уйти от «сиюминутных интересов» в стратегических вопросах
Риски в сфере распространения оружия массового вооружения, в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями должны рассматриваться международным сообществом вне зависимости от сиюминутных интересов тех или иных сторон. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве.
«Такие дискуссии можно только приветствовать в надежде на то, что истина будет рождаться в спорах, но споры эти будут вестись честно, профессионально и с прицелом не на достижение какого-либо геополитического эффекта сиюминутного в контексте одного или иного электорального цикла, а с полным осознанием ответственности и серьёзности всех рисков», — заявил Лавров.
Россия не намерена присоединяться к договору о полной ликвидации ядерного оружия, заявил Лавров.
Конференция стартовала 7 ноября и завершится 10 ноября.
Московская Конференция по нераспространению (атомная энергетика, разоружение, нераспространение) — одна из крупнейших международных дискуссионных площадок по актуальным вопросам ядерной проблематики. Она проводится с 2010 года.