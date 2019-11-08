Россия на намерена присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве.

«(На конференции 2015 года) возобладала достаточно опасная и одновременно иллюзорная тенденция к принуждению ядерных держав отказаться от ядерных арсеналов без какого-либо учёта их интересов в сфере безопасности, в сфере стратегических реалий», — заявил Лавров.