Триполи, , 10:52 — REGNUM В конфиденциальном отчете ООН Иорданию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты обвинили в якобы «регулярном нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию». Об этом сообщает агентство AFP.

В отчете также говорится, что к нарушению в меньшей степени были причастны Чад и Судан. В докладе экспертов ООН отмечается, что обе стороны ливийского конфликта получают оружие, техническую поддержку и иностранных боевиков.

Журналисты AFP сообщают, что данный отчет должен быть обсужден представителями Совета Безопасности ООН в конце месяца.

В среду, 6 ноября, корреспонденты BBC Arabic передавали, ссылаясь на конфиденциальное расследование ООН, что за июльской атакой, в результате которой погибли 53 мигранта, а еще 130 были ранены, стоял иностранный истребитель.

В ООН назвали нарушение оружейного эмбарго Ливии потенциальным военным преступлением, передает AFP.

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