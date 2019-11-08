Новосибирск, , 10:39 — REGNUM Главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов покидает свой пост. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил мэр города Анатолий Локоть.

«Он возглавит новую кафедру управления развитием территорий в НГУАДИ, — написал Локоть. — Убеждён, благодаря его практическому опыту студенты — будущие архитекторы — приобретут ценные знания. Он создавал «Институт градостроительного планирования», участвовал в актуализации Генерального плана и формировании подходов к градостроительному планированию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные СМИ со ссылкой на свои источники информации сообщили о том, что главным архитектором Новосибирска может стать советник мэра города Александр Ложкин.

Напомним, пост главного архитектора Виктор Тимонов занимал с 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: в Новосибирске вскоре сменится главный архитектор города