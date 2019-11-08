Куала-Лумпур, , 10:32 — REGNUM Малайзия освободила трех активистов камбоджийской оппозиции, которые ранее были задержаны по требованию властей Камбоджи, сообщает информагентство Antara.

Одним из оппозиционных деятелей Малайзии была Му Сочуа. Она является заместителем председателя национальной партии спасения Камбоджи (CNRP).

Джеральд Джозеф, представитель малайзийской комиссии по правам человека, заявил, что трое активистов камбоджийской оппозиции временно останутся в гостинице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Му Сочуа была арестована в аэропорту Куала-Лумпура при попытке вернуться на родину в Камбоджи, чтобы возглавить антиправительственную демонстрацию.

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