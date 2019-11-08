Москва, , 10:30 — REGNUM Россия выступает за создание зоны без оружия массового поражения на Ближнем Востоке и призывает все заинтересованные стороны к участию в конференции в США по этой теме. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков 8 ноября на конференции по нераспространению в Москве.

Рябков назвал исключительно важным реальный прогресс в создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения, а также средств его доставки. Конференция по этой теме состоится с 18 по 22 ноября в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США Лиза Гордон-Хэгерти заявила о желании американской стороны возобновить полномасштабное сотрудничество с Россией в сфере ядерной безопасности. Это должно произойти «в надлежащее время», сказала она.

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