Донецк, , 10:21 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли участок разведения сил у Петровского в Донбассе, заявили в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В вечернее время суток (7 ноября) с позиций 128 бригады зафиксирован обстрел из стрелкового оружия участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское», — сообщили в Народной милиции ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти Донецкой Народной Республики готовы 9 ноября возобновить процесс разведения сил в районе села Петровское.

Отметим, предыдущая попытка возобновить разведение сил в районе Петровского была предпринята 5 ноября, но была сорвана украинской стороной.

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