Сринагар, Индия, , 11:38 — REGNUM Военнослужащий сухопутных войск Индии погиб в перестрелке на индийско-пакистанской линии контроля в Кашмире. Об этом 8 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В 2:30 по местному времени ночью с 7 на 8 ноября Пакистан нарушил режим прекращения огня в секторе Пунч на линии контроля с Индией в Кашмире. Пакистанские военные произвели артиллерийский обстрел индийских позиций, в результате которого погиб солдат сухопутных войск Индии. Военное руководство размещённых в регионе войск подтвердило данную информацию и особо подчеркнуло, что после пакистанской военной провокации Индия провела решительные ответные действия.

Напомним, что индийское руководство обвиняет Исламабад в использовании артиллерийский обстрелов для прикрытия проникновения пакистанских террористов на территорию Индии. Последний крупный теракт с участие пакистанских террористов произошёл 14 февраля 2019 года, когда смертник из пакистанской организации «Джаиш-е-Мухаммад» напал на конвой Сил полиции центрального резерва (CRPF), следовавший по шоссе Джамму-Сринагар, Джамму и Кашмир. В результате нападения погибло более 40 офицеров CRPF.