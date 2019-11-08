Мумбаи, Индия, , 11:32 — REGNUM Лидер ведущей оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Хусейн Далвай заявил, что ИНК не позволит правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди сохранить власть в штате Махараштра. Об этом 8 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

В официальном заявлении Хусейн Далвай исключил возможность того, что члены ИНК, избранные в законодательное собрание Махараштры, пойдут против партийной линии и поддержат правительство «Бхаратия джаната парти». По словам оппозиционера, население Махараштры даровало ИНК мандат с целью отстранения БДП от власти, и «Индийский национальный конгресс» исполнит желание народа.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам голосования правящая «Бхаратия джаната парти» набрала 105 мест из 288, что не позволяет БДП в одиночку сформировать правительство. Ближайший союзник БДП ультраправая партия «Шив сена» («Армия Шиваджи») отказалась поддержать партию Моди, потребовав увеличить свою долю министерских портфелей до 50%. «Индийский национальный конгресс» и его союзники получили 98 мест в законодательном собрании Махараштры, а «Шив сена» — 56.