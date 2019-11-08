Москва, , 10:23 — REGNUM США намеренно затягивают время и ищут предлог для того, что отказаться от Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — неофициальное название СНВ-3). Об этом 8 ноября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в своем выступлении на 4-ой Московской конференции по нераспространению.

«В Вашингтоне явным образом игнорируют наши озабоченности. Все это выглядит так, что США тянут время, если не сказать ищут повод для того, чтобы избавиться от ДСНВ вслед за ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности)», — заявил Рябков.

Также он добавил, что в современных условиях ДСНВ очевидным образом является единственным разумным шагом, чтобы не допустить окончательной деградации в вопросах глобальной стабильности.

Кроме этого, замминистра иностранных дел РФ указал, что распространение ДСНВ на новые виды вооружения ВС РФ невозможно без переработки его прежнего текста.

«Это невозможно без вскрытия и существенной переработки текста соглашения», — отметил Сергей Рябков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября первый комитет Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН принял проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, предложенный Россией.