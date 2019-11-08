Порт-Луи, , 10:21 — REGNUM Жители Маврикия проголосовали на первых парламентских выборах страны, передает BBC Africa.

По информации телерадиокомпании, на этих выборах будут избраны 62 депутата парламента, а также будет определен премьер-министр страны на следующие пять лет.

Напомним, что действующий премьер-министр Правинд Джагнат сменил своего отца, который ушел в отставку в 2017 году. Он был утвержден в должности без всенародного голосования, что, по словам оппозиции, является «кумовством».

Более справедливое распределение богатства было ключевым посланием предвыборных кампании как правящего «Социалистического движения» (МСМ), так и его основных политических конкурентов — «Лейбористской партии» и «Маврикийского боевого движения» (МММ).

Результаты голосования ожидаются в пятницу, 8 ноября.

По сообщениям журналистов, пост премьер-министра Маврикия занимает лидер партии большинства в Национальной ассамблее. Он осуществляет исполнительную власть, в то время как президент является лишь символическим главой государства.