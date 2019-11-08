Сурабая, Индонезия, , 10:11 — REGNUM Правительства Индонезии и Японии проводит 7−8 ноября 2019 года в Сурабая 5-ю встречу по консульским вопросам, на которой обсуждались различные темы, связанные с консульскими и дипломатическими отношениями, сообщает Sindonews.

Известно, что встречу открыл Винанто Ади, исполняющий обязанности главы протокольного и консульского отдела в министерстве иностранных дел Индонезии.

«Япония является основным стратегическим партнером Индонезии, который также внес свой вклад в национальное развитие посредством различного экономического, инфраструктурного и туристического сотрудничества. Интенсивность двусторонних отношений между двумя странами продолжала расти после подписания в 2006 году стратегического партнерства», — заявил Виранто Ади.

Издание отмечает, что в течение 2018 года около 400 тысяч индонезийских граждан посетили Японию, а 500 тысяч японских граждан ежегодно посещают Индонезию.

Стороны согласились предпринять шаги по дальнейшему облегчению, расширению и укреплению отношений между гражданами в различных областях в целях улучшения двусторонних отношений между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель мэра города Фукуока (Япония) Эйчи Накамура встретился с мэром Сурабая Три Рисмахарини.

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