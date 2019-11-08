Луганск, , 10:19 — REGNUM Глава ЛНР Леонид Пасечник отреагировал на высказывание временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора о том, что в зону разведения войск в районе Золотого Киев может ввести сотрудников полиции и нацгвардии. Заявление было опубликовано 8 ноября на сайте «Луганского информационного центра».

Слова американского дипломата Пасечник назвал «вопиющей некомпетентностью». Он указал на то, что Тейлор переиначил смысл Рамочного решения Контактной группы о разведении сил конфликтующих сторон.

«По этому решению, в демилитаризованной зоне не могут находиться вооруженные люди, — напомнил глава ЛНР смысл договоренностей. — Никакое извращенное толкование и попытка подменить суть Рамочного решения по распоряжению Запада не изменит его содержания».

Пасечник также отметил, что в случае реализации Киевом сценария, предложенного Тейлором, со стороны ЛНР будут отвечать симметрично и также введут в демилитаризованную зону представителей силовых структур.

Стоит отметить, что на высказывание дипломата США отреагировали и в ДНР. Глава республики Денис Пушилин также заявил, что будут предприняты зеркальные меры в случае ввода силовиков в район разведения сторон в Петровском.

Как передавало ИА REGNUM, в Золотом разведение войск прошло 1 ноября. В Петровском оно было сорвано 5 ноября, а следующая дата намечена на 9 ноября.