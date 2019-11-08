Москва, , 09:57 — REGNUM Несмотря на то, что правительство РФ пообещало до 15 ноября сформировать полный перечень правовых актов СССР и РСФСР для признания их утратившими силу, 7 ноября выяснилось, что министерство юстиции РФ не успевает выполнить соответствующее поручение премьер-министра. Об этом, как сообщили «Ведомости», Минюст уведомил правительство России.

Отметим что ранее, 13 сентября, отвечая на запрос ИА REGNUM, пресс-служба правительства РФ сообщила, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту РФ до 15 ноября подготовить проект постановления Правительства РФ, предусматривающего признание утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года.

В свою очередь, Департамент организации и контроля Министерства юстиции Российской Федерации, отвечая на запрос ИА REGNUM, пообещал, что «полный перечень актов будет сформирован по итогам работы с федеральными органами исполнительной власти».

Теперь же выяснилось, что Министерство юстиции России не успевает выполнить поручение Медведева, в том числе и потому, что некоторые советские правовые акты оказалось просто невозможно найти, хотя ряд документов на них и ссылается.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября премьер-министр РФ в ходе программы «Диалог» заявил, что будет аннулировано более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР. Глава аппарата правительства Константин Чуйченко уточнил, что поручение содержит перечисление 20 419 актов, в приложении 1992 страницы.

Читайте ранее в этом сюжете: Перечень утрачивающих силу актов ещё не сформирован — правительство РФ