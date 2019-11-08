Новосибирск, , 09:56 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и аким Павлодарской области Казахстана Булат Бакауов подписали план совместных мероприятий на 2019−2021 годы. Подписание состоялось накануне, 7 ноября, в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске в присутствии президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области.

Как сказал Андрей Травников, у Новосибирской области самые плотные взаимоотношения с Павлодарской областью, «потому, что это наш приграничный регион, потому, что у нас заключено соглашение о сотрудничестве».

«Новый план мероприятий, уже на следующую трехлетку, мы подписали с акимом Павлодарской области. Наше соглашение не остаётся в декларативных документах, оно и ранее было насыщено конкретными планами и шагами, и сегодня мы именно такой подход и продолжаем», — подчеркнул Травников.

Соглашение подразумевает торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное сотрудничество. Оно действует между двумя регионами уже 16 лет — с 2003 года.

По итогам I полугодия 2019 года товарооборот Новосибирской области с Казахстаном составил 252,8 млн долларов США, экспорт — 169,1 млн долларов США, импорт — 83,7 млн долларов США.

Новосибирская область работает по 20 соглашениям о сотрудничестве — с Китаем, Казахстаном, Киргизией, Белоруссией, Украиной, Кореей, Австрией, Норвегией, Испанией и другими.