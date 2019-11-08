Москва, , 09:58 — REGNUM Вена готова к предоставлению площадки для проведения переговоров по ядерной программе Ирана и по Совместному общему плану действий (СВПД — «ядерная сделка»). Об этом 8 ноября рассказал журналистам директор департамента по вопросам разоружения МИД Австрии Томаш Хайноци на московской конференции по нераспространению.

«Мы всегда готовы предоставить площадку для дальнейших переговоров», — заявил Хайноци и подчеркнул, что Австрия не может вмешаться в СВПД.

Также он отметил, что данное предложение действует на «постоянной» основе.

«Вы знаете, что СВПД согласовывалась в Вене, последующие встречи на уровне старших должностных лиц (также) проходили в Вене», — напомнил дипломат и рассказал об обеспокоенности Австрии ситуацией вокруг СВПД.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди рассказал, что работы по обогащению урана в подземном ядерном заводе в Фордо повысят показатели Ирана по этому критерию до максимальных, которые были до СВПД.