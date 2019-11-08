Анкара, , 10:06 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в фонде Кörber в Берлине заявил, что Европейский союз не может защитить Европу в одиночку, и обратил внимание на значимость НАТО. Он подчеркнул: «Турция на юге, вместе с Норвегией, США, Канадой и Великобританией, играет ключевую роль в вопросе безопасности Европы».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Йенс Столтенберг отметил: «Страны альянса должны довести свои расходы на оборонную сферу до требуемого стандартами НАТО уровня. Расходы Германии на оборону играют на руку вовсе не США, а самой Германии, в свете необходимости укрепления безопасности».

Напомним, что ранее генеральный секретарь заявлял о необходимости признания Турции союзником и указывал: «Турция внесла один из решающих вкладов в борьбу против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и физическую ликвидацию так называемого халифата. Ни один из членов НАТО не принял столько сирийских беженцев, сколько приняла Турция. В ней находится 3,6 млн сирийцев, и ни одна страна не пережила столько терактов, сколько их было в Турции».