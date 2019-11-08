Нальчик, , 09:40 — REGNUM Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков избран секретарем регионального отделения (РО) партии «Единая Россия». Соответствующее решение было принято накануне, 7 ноября, на очередной конференции РО, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В ходе обсуждения было отмечено, что 24 октября президиум генсовета «Единой России» согласовал назначение Кокова секретарем РО партии. Кроме него, в бюллетень также был внесен ректор Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета Аслан Апажев. В ходе тайного голосования секретарем единогласно избрали Казбека Кокова.

«В части партийной работы нам с вами нужно оправдать и сохранить доверие граждан, а для этого мы должны услышать проблему и наболевшие вопросы каждого человека и трансформировать это все в решения. Каждый самый маленький вопрос должен находить ответ», — обратился глава республики к участникам конференции.

В рамках повестки форума также были приняты решения по обновлению состава РО партии, избранию членов президиума регионального политсовета и делегатов на XIX съезд партии «Единая Россия», который состоится в третьей декаде ноября в Москве.