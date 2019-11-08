Москва, 8 ноября 2019, 09:36 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон начинает перехватывать у канцлера Германии Ангелы Меркель роль лидера Евросоюза, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя прогноз Макрона о развитии России по трём сценариям.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что у России есть возможность восстановить статус супердержавы по одному из трёх сценариев.
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