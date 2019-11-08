Москва, , 09:36 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон начинает перехватывать у канцлера Германии Ангелы Меркель роль лидера Евросоюза, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя прогноз Макрона о развитии России по трём сценариям.

«7 ноября Макрон резко высказался относительно НАТО, сказав, что он находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует. Он сказал, что НАТО переживает «смерть мозга».

И вот следом фактически предложение к сближению России и Европы, потому что первые два варианта им приведены только для подводки к третьему.

Но, риторики мало для настоящих перемен. Европы должна продемонстрировать решимость перестать быть вассалом США», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что у России есть возможность восстановить статус супердержавы по одному из трёх сценариев.

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