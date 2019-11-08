Париж, 8 ноября 2019, 09:32 — REGNUM Франция самым решительным образом осуждает последние взрывы в провинции Идлиб, которые привели к новым жертвам среди гражданского населения, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
«Такое насилие является серьезным нарушением международного гуманитарного права и препятствует усилиям по оказанию жизненно важной гуманитарной помощи гражданскому населению», — говорится в заявлении МИД Франции.
Париж полностью поддерживает механизмы расследования, созданные ООН для освещения нарушений международного гуманитарного права в Сирии.
Франция также призывает к немедленному прекращению военных действий в провинции Идлиб.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская авиации в Сирии нанесла на днях мощный бомбовый удар по базе боевиков так называемой Сирийской национальной армии.
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