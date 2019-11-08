Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Результаты местных выборов в США продемонстрировали, что у президента США Дональда Трампа есть уязвимые места, заявил журналист Юджин Джозеф Дионн-младший в статье для издания The Washington Post.

«У президента США Дональда Трампа появились проблемы. Ранее кандидат от Демократической партии Энди Бэшер одержал победу на выборах губернатора в штате Кентукки, продемонстрировав, что демократы могут преуспеть, если сосредоточат своё внимание на вопросах связанных с «обеденным столом», как выразился сам Бэшер», — заявил Дионн-младший.

По словам журналиста, результаты местных выборов, прошедших во вторник, 5 ноября, оказались ужасающими для республиканцев.

«Результаты голосования в Кентукки позволят демократам сделать соответствующие выводы в преддверии президентских выборов 2020 года. Мобилизация естественных сторонников имеет значение, однако также важна борьба с беспокойными избирателями, которые поддержали нынешнего президента в 2016 году, поэтому демократы должны уделить внимание пригородам. Бэшер именно это и сделал», — добавил Дионн-младший.

Вывод заключается в том, что большинство разочаровано Трампом не только из-за того, что он совершил очевидные нарушения, но также и потому, что во время своего президентства он уделял мало внимания решению социальных проблем, заявил журналист.

Напомним, Бэшер одержал победу на выборах губернатора в штате Кентукки, опередив своего главного конкурента — республиканца Метта Бевина, который в настоящий момент занимает должность губернатора штата.

При этом Бэшер смог переманить на сторону демократов избирателей во многих сельских округах, сократив таким образом базу Консервативной партии. Например, Бэшер смог заручиться поддержкой избирателей округа Картер, который расположен в восточной части Кентукки.

Данный округ проголосовал за Бэшера, несмотря на то, что четыре года назад 73,8% жителей Картера проголосовали за Трампа. Округ Бретитт, расположенный в предгорьях Аппалачей, также проголосовал за Бэшера, хотя в 2016 году 69,6% его жителей поддержали Трампа.

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