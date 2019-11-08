Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Турецкое вторжение в северную Сирию может постичь судьба израильского вторжения в Ливан, заявил профессор истории Ашер Кауфман в статье для издания The Foreign Policy.

«Анкаре следовало бы обратить внимание на историю вторжения Израиля в Ливан. Следствием продолжительной оккупации станет существенное сокращение военных, экономических и дипломатических ресурсов, а также широкомасштабное вооруженное сопротивление, которое может разжечь межконфессиональную напряжённость по обе стороны границы», — заявил Кауфман.

Эксперт предположил, что турецкое правительство, возможно, не учло долгосрочные последствия своего вторжения в Сирию, но история гласит, что вторжение Израиля в Ливан имело серьёзные, долгосрочные последствия для Израиля и Ближнего Востока в целом.

«Турецкая военная операция может изменить региональный баланс сил в будущем», — заключил Кауфман.

Напомним, вторжение Израиля в Ливан началось в 1978 году после создания зоны безопасности в южной части страны. Израиль пытался оттеснить палестинские группировки от своих границ, которые использовали этот район в качестве плацдарма для проведения насильственных операций против Израиля.

Вооружённые силы Израиля активизировали свои действия в июне 1982 года, начав полномасштабное вторжение с целью искоренения палестинских группировок и дестабилизации палестинского национального движения, а также для того, что вытеснить сирийские силы из страны и создать произраильское правительство в Бейруте.

В итоге Израиль был изгнан из Ливана в мае 2000 года, а «Хезболла» использовала эту победу для дальнейшего укрепления своей власти в стране.

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