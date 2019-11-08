* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Награда до $10 млн ждёт тех, кто предоставит Госдепартаменту США информацию о двух лидерах террористической организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Речь идет о Саада бин Атефа аль-Авлаки и Ибрагиме Ахмеде Махмуде аль-Коси. Сведения, которые помогут установить их личность или местонахождение, оценены соответственно в $6 млн и $4 млн.

Такая максимальная сумма может быть выплачена в рамках программы «Вознаграждение за правосудие», которая действует в США с 1984 года. За весь период более ста человек получили в общей сложности свыше $150 млн за данные о террористах.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию сына бывшего террориста №1 Усамы бен Ладена — Хамзы бен Ладена. Этот человек занимал высокий пост в «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и был уничтожен в ходе спецоперации американских военных.

* «Аль-Каида» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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