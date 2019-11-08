Пхеньян, , 09:20 — REGNUM Спецпосланники Пхеньяна и Вашингтона по переговорам о денуклеаризации Чо Чхоль Су и Марк Ламберт провели краткую встречу в Москве. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Встреча состоялась на полях международной конференции по нераспространению; ранее эксперты ожидали личной встречи двух дипломатов в преддверии предстоящего саммита США Ч КНДР, намеченного на декабрь. Встреча продолжалась около пяти минут, отметили участники конференции, при этом южнокорейский делегат Ли До Хун даже не поздоровался со своим северокорейским коллегой, что может свидетельствовать об охлаждении отношений двух стран и снижении роли Южной Кореи в переговорном процессе, полагают политологи.

Ожидается, что 8 ноября Чо Чхоль Су также проведёт переговоры с замминистра иностранных дел России Игорем Моргуловым и спецпосланником Швеции Кентом Харштедтом.