Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Администрация США ждала от президента Украины Владимира Зеленского публичного выступления, в котором бы он заявил о начале расследования деятельности на Украине Джозефа и Хантера Байденов. Зеленский отменил это интервью, узнав о разморозке военной помощи США Киеву, сообщает газета The New York Times.

Эфир CNN с участием Зеленского ожидался 13 сентября и был одним из главных условий для финансовой и военной помощи Украине со стороны США. На выступлении Зеленского, касавшемся бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера, настаивал, в частности, глава государства Дональд Трамп.

Многие члены администрации Зеленского поддерживали идею с интервью, полагая, что выгода от получения военной помощи перекрыла бы риск лишения поддержки со стороны американских демократов, к которым относится Байден. Но незадолго до интервью в Киев пришло известие о разморозке военной помощи, после чего офис Зеленского «быстро отменил интервью».

Как сообщало ИА REGNUM, политические оппоненты Трампа утверждают, что в телефонной беседе тот пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена. В обмен глава США якобы предлагал финансовую и военную помощь Киеву.

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