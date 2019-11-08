Париж, , 09:12 — REGNUM Франция высоко оценивает усилия, направленные на формирование переходного правительства национального единства в Южном Судане, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Мы призываем стороны выполнить свои обязательства и надеемся, что трехсторонний саммит в Кампале в присутствии лидеров Судана и Уганды достигнет цели формирования правительства и незамедлительного нахождения реалистичных механизмов для его осуществления», — говорится в заявлении МИД Франции.

«Мир в Южном Судане может быть достигнут только в том случае, если сами лидеры будут примиряться и уважать свои обязательства», — подчеркивает французское ведомство.

Напомним, обновленное мирное соглашение в Южном Судане было подписано 12 сентября 2018 года.