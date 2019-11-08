Нью-Йорк, США, , 09:07 — REGNUM Считавшие себя «победителями» в холодной войне не могут смириться с тем, что Россия укрепляет свои позиции в мире, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на ежегодном заседании Американо-российского делового совета в Нью-Йорке.

По его словам, в тяжелые для России 90-е годы Москва «избыточно доверились внешнему миру», рассчитывая на помощь и готовность других государств вместе строить «единую и неделимую безопасность».

Россия постепенно начала восстанавливать позиции, укреплять свой суверенитет во внутренних и внешних делах, тогда как «победители» в холодной войне эти процессы не приветствовали, уточнил посол.

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«Именно в этом заключается причина сегодняшнего сложного периода в отношениях с западными партнерами», — цитирует ТАСС Антонова.

Россия постоянно подчеркивает, что у нее нет «антиамериканизма». Москва готова к сотрудничестве в той мере, в какой к этому готовы в Вашингтоне, добавил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Антонов заявил, что взаимопонимание между народами России и Америки стоит на фундаменте из культуры и истории. Несмотря на сложности в международных отношениях американцы тянутся к «произведениям искусства и литературы, балету, музыке», созданных русской культурой.

«Уверен, что культура и история — это тот фундамент, на котором держится взаимопонимание между народами», — сказал Антонов.

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