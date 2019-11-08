Новосибирск, , 09:07 — REGNUM Депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус предлагает начать платить заработную плату всем парламентариям. С такой инициативой она выступила со своей страницы в социальной сети Facebook.

«Да, действительно, я вижу в этом проблему, которая препятствует вхождению в состав городского парламента лидеров, готовых отстаивать интересы горожан, — пояснила она. — Что касается лично меня, то я могу позволить себе ситуацию не получать доход от своей работы только потому что нашу семью «кормит» мой муж. Но, согласитесь, не у всех такая ситуация».

Пинус считает, что «депутаты больших городов могут и должны получать за свою работу зарплату, потому что работы у депутата реально много, если делать её хорошо».

Она рассказала, что на минувшей сессии горсовета выступила с инициативой: провести общественное обсуждение вопроса в отношении зарплат муниципальным депутатам, а по итогам обсуждения предложить изменение соответствующих законодательных норм. И напомнила, что согласно п. 5 ст. 40 ФЗ №131-ФЗ, не более 10% от числа муниципальных депутатов могут работать на постоянной основе. Из 50 депутатов горсовета Новосибирска 45 парламентариев работают на общественных началах — чаще всего они получают доход от бизнеса, партии или политического движения.

По её мнению, в данном случае не избежать трат из бюджета, но, как говорит Пинус, «эти траты окупят себя». Она попросила горожан выссказать своё мнение по этому вопросу.